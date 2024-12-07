Trendyol 1. Lig 15. haftasında evinde Çorum FK’ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa edeceğini açıklayan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş’un istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Manisa FK Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Çağdaş Çavuş, bugün oynanan Çorum FK maçı sonrası istifa etmiştir. Çağdaş Çavuş’un istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Çağdaş Çavuş ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."