Karadeniz’in en gözde balıklarından olan ve içerdiği yağ oranıyla ‘mangal söndüren balık’ olarak bilinen tirsi, hamsi ve mezgitten sonra en çok rağbet gören balık oldu.

İstavritten daha iri ve sardalya ile akraba olan tirsi balığının ince ve rahatsız etmeden yenebilecek kılçıkları bulunuyor. Yüksek yağ oranı barından balık, lezzetiyle kendisine hayran bırakıyor. Fiyatıyla da her keseye uygun olan tirsi, omega ve B12 vitamini açısından en zengin balık türlerinden biri olarak biliniyor. Tirsi, sezon boyunca bir görünüp bir kaybolan hamsiden umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahlarında yerini almaya devam ediyor.

Tırsi balığının lezzeti az bilinen bir balık olduğunu belirten Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, “Tırsi balığı sardalyagillerden güzel, yağlı bir balık. Sardalyagiller ailesinden ama sardalya lezzetinde değil. Biraz daha çinekopa benzer. Bazı insanlar ana lüferi diyor, bazı insanlar mangal söndüren diyor. Bu balığı daha önce de duyurmuştuk, insanlar yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Özellikle bu balığın zamanını bekleyenler var. Güzel bir balık tırsi. Balık yağlı olduğu için mangalda çok lezzetli olur. Izgarada güzel olur. Fırında da olabilir, tavada da yapılabilir ama hafif yağlayıp unlu sevenler için mısır unuyla da güzel olur” şeklinde konuştu.