Rock müziğin sevilen grubu maNga, 2025 yılının sonuna kadar sahne alacakları konserlerin tarihlerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa’nın dört bir yanında hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan grup, yazı hareketli ve dolu dolu geçirecek.İSTANBUL (İGFA) - Turnenin ilk büyük durağı 30 Haziran’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu olacak. Bu özel gecede, grup “Mihriban” adlı şarkı için hazırladıkları bir sürprizi de dinleyicileriyle paylaşacak. Solist Ferman Akgül, setlist’e hayranlardan gelen istekler doğrultusunda yeni şarkılar eklediklerini belirtirken, maNga’nın web sitesinin de yakında yenileneceği müjdesini verdi.

İşte açıklanan konser takvimi:

30 Haziran – An Epic Symphony & maNga @ İstanbul Harbiye

– An Epic Symphony & maNga @ İstanbul Harbiye 12 Temmuz – An Epic Symphony & maNga @ İzmir Kültürpark

– An Epic Symphony & maNga @ İzmir Kültürpark 26 Temmuz – Didim

– Didim 7 Ağustos – İstanbul Festivali

İstanbul Festivali 4 Eylül – An Epic Symphony & maNga @ Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

– An Epic Symphony & maNga @ Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 6 Eylül – Girne

– Girne 7 Eylül – Antalya Açıkhava

– Antalya Açıkhava 4 Ekim – Afyon

– Afyon 10 Ekim – Adana Jolly Joker

– Adana Jolly Joker 11 Ekim – Gaziantep Jolly Joker

– Gaziantep Jolly Joker 15 Ekim – Ankara CERN Modern

– Ankara CERN Modern 19 Ekim – Münih

– Münih 21 Ekim – Frankfurt

– Frankfurt 23 Ekim – Zürih

– Zürih 24 Ekim – Stuttgart

– Stuttgart 2 Kasım – Londra

– Londra 5 Kasım – Dublin

– Dublin 28 Kasım – Denizli Jolly Joker

– Denizli Jolly Joker 29 Kasım – Bursa Jolly Joker

– Bursa Jolly Joker 5 Aralık – Atakent Tema Jolly Joker

Atakent Tema Jolly Joker 6 Aralık – Ataşehir Arena Jolly Joker

maNga, sürprizlerle dolu bu turneyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da binlerce hayranına müzik dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.