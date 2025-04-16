Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik orman yangınıyla mücadele ve işbaşı eğitimi verildi.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Şelale Şefliği Orman Deposunda gerçekleştirilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 2025 yılı yangın sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında Yangın İşbaşı Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şube Müdürlüğü Mühendisleri Ekrem Aydemir, Kemal Avşaroğlu, Ali Karateke, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Telsiz ve Haberleşme Şefi Tekin Kaçar, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erol Karabulut, Manavgat Orman İşletme Müdürü İsa Tarhan, İşyeri Hekimi Dr. Fersun Uysal, Orman İşletme müdür yardımcıları, Orman İşletme şefleri ve yangınla mücadelede görev yapan işçiler katıldı.

Eğitime katılan uzmanlar tarafından yapılan konuşmalarda orman işçilerinin özverili çalışmaları sayesinde yangınlara kısa sürede müdahalede bulunulduğuna dikkat çekilerek bu yıl orman yangınlarının olmaması veya en az zayiatla atlatılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği dile getirildi.

Daha sonra Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü eğiticileri tarafından hazırlanan sunumlar ve uygulamalarla eğitime devam edildi.