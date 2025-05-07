Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni, halk sağlığı ve çevre temizliği konularında yürüttüğü denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, özellikle halk sağlığı açısından risk teşkil eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hijyen kurallarına uymayan, ruhsatsız ve kayıt dışı şekilde faaliyet gösteren seyyar satıcılara müdahale edilerek, gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

İlçe genelinde çevre düzenini bozan ve kayıtsız şekilde atık toplayan şahıslara yönelik denetimler de Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor. Özellikle halk sağlığını tehdit eden atık biriktirme faaliyetleri, izinsiz toplama ve taşıma işlemleri hakkında yasal süreçler başlatılıyor.

Zabıta ekiplerinin tespit ettiği, şehir estetiğini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla kaldırılıyor.