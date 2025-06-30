Manavgat Belediyesi, afet bilinci ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Afet İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonunda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Kara, "Geçtiğimiz yıl hem sel felaketiyle hem de yangınla mücadele ettik. Bu acı tecrübeler bize, afetlerle etkin mücadele için kurumsal ve hazırlıklı bir yapı gerektiğini gösterdi. Bu nedenle Manavgat Belediyesi olarak Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. ‘Önce tedbir, sonra tevekkül’ anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.

Başkan Kara ayrıca, bir yıl içerisinde 50 belediye personelinin ileri düzey arama kurtarma eğitimi aldığını belirterek, bu süreçte desteklerinden dolayı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necmi Erçin’e teşekkür etti. Gönüllülüğün önemine vurgu yapan Kara, "Bu bir gönül işidir, gönüllülük işidir. El ele verdiğimiz sürece birçok felaketi önleyebilir, çok daha dirençli bir şehir inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe; Antalya Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necmi Erçin, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediyeye bağlı Manavgat Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.