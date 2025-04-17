Türkiye’nin 61 milyar dolarlık turizm gelirinde 6,6 milyar dolar ile önemli bir paya sahibi olan Manavgat, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel mirasını yansıtan lezzetleriyle gastronomi turizminde de uluslararası vitrine çıkacak.

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde dünyaca ünlü mutfak şefleri, sanatsal dokunuşlarla her tabağa Girit lezzetleriyle imza atacak. Festivalin ikinci günü olan 25 Nisan’da saat 15.00’de Side Antik Liman’da gerçekleştirilecek tadım etkinliğinde lezzet sihirbazları Maria Ekmekçioğlu, Esat Özata, Dilek Yetkiner, Pasquale Lembo, Apostolos Altanis, Ioannis Koufos ve Argyrios Kontakis, Girit mutfağını bir sanat eserine dönüştürmek için kolları sıvayacak. Dünya mutfak kültüründe doğallığın ve sağlıklı yaşamın temsilcisi olarak öne çıkan zeytinyağlıları, yabani otlarla yapılan yemekleri, taze deniz ürünleri ve damakta iz bırakan mezeleriyle Akdeniz’in en rafine lezzetlerini sunan Girit mutfağına modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan mutfak şefleri, katılımcılara damaklarda tatlar bırakan bir lezzet yolculuğu yaşatacak.

Apollon Tapınağı’nda lezzetin köklerine yolculuk

Yine aynı gün saat 17.00’de Side Apollon Tapınağı’nda başlayacak olan "Girit’ten Side’ye Lezzet Yolculuğu" isimli söyleşide lezzetin köklerine yolculuk yaşanacak. Saray ve kültür tarihçisi Çağrı Başkurt’un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte şef Dilek Yetkiner, Ege ve mübadil mutfağının hikâyesini anlatırken, Uluslararası Tarım Derneği Başkanı Seda Özel bu zengin mutfak kültürünün tarım ve üretimle olan güçlü bağlarına dikkat çekecek. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gastronomi ilişkilerini yıllardır araştıran Şef-Yazar Maria Ekmekçioğlu ise yemeklerin sınır tanımayan birer kültür elçisi olduğunu vurgulayacak. Katılımcılar, hem tarihi hem de kültürel derinliği olan bu söyleşide Girit yemeklerinin taşıdığı hafızayı da keşfetmenin heyecanını yaşayacak.

Mutfak şefleri Sideli kadınlarla Girit’in en gizemli mutfak sırlarını keşfedecek

Festivalin son gününde saat 15.00’de Side Antik Liman’da düzenlenecek "Sideli Kadınlarla Girit Yemekleri Yorumu" etkinliğinde ünlü şefler Maria Ekmekçioğlu, Ioannis Koufos ve Rasim Sakarya, Sideli kadınlarla Girit’in en gizemli mutfak sırlarını keşfe çıkacak. Yüzlerce yıllık tariflerin Anadolu misafirperverliği ve Ege’nin dinginliğiyle harmanlanacağı bu buluşma, Manavgat’ın gastronomi sahnesinde yükselen yıldız olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek.

"Manavgat, gastronomi turizminde yeni bir dönem başlatıyor"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçenin artık deniziyle, güneşiyle, doğal ve tarihi değerlerinin yanı sıra gastronomi zenginlikleriyle de çok konuşulacağını vurguladı. Başkan Kara, "Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali ile şehrimizi gastronomi turizminde uluslararası vitrine taşıyor, kültürle harmanlanmış benzersiz bir lezzet yolculuğuna ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız Manavgat’ı yılın sadece birkaç ayı değil, 12 ay boyunca yaşayan, nefes alan, keşfedilen bir turizm merkezi haline getirmek. Girit’in kadim tariflerini Side’nin tarihi atmosferiyle buluşturarak bu toprakların zenginliğini dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Manavgat, artık lezzetin, kültürün ve sürdürülebilir turizmin yıldızı olacak. Tüm lezzet avcılarını tarihin büyüsüyle harmanlanmış eşsiz lezzetleri keşfetmeye, Girit mutfağının ruhunu Side’nin kalbinde hissetmeye davet ediyorum" diye konuştu.