Antalya Valiliği tarafından 30.04.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı Genelge doğrultusunda, artan sıcaklıklar ve mevsim şartlarının etkisiyle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bir dizi önleyici tedbir uygulamaya konuldu. Manavgat Belediyesi de bu kapsamda vatandaşları bilgilendirmek ve yangın riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla uyarıda bulundu.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76. maddesi esas alınarak yapılan duyuruda, ormanlık alanlarda ateş yakmak, anız yakmak, izinsiz konaklamak ve sönmemiş sigara izmaritlerini doğaya bırakmak gibi faaliyetlerin kesin olarak yasaklandığı bildirildi. Belediye yetkilileri, özellikle yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkili olduğu yaz aylarında bu tür ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Genelgeyle belirlenen yasaklar şu şekilde sıralandı:

"Devlet ormanlarında, Orman İdaresince belirlenen yerler dışında gecelemek ve kamp yapmak yasaktır.Ormanlarda sadece izin verilen alanlarda ateş yakılabilir; belirlenen alanlar dışında ateş yakmak veya ateşi söndürmeden alanı terk etmek kesinlikle yasaktır. Ormanlık alanlara sönmemiş sigara veya yangına sebep olabilecek herhangi bir madde atmak tehlikelidir ve yasaktır. Ormanlara 4 kilometre mesafede, ya da Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köylerin sınırlarında anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır."

Mangal ve semaver kullanımı da kısıtlandı

Antalya Valiliği’nin 30.04.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı genelgesi kapsamında, 31 Ekim 2025 tarihine kadar uygulanacak olan bir diğer yasak da piknik ve mesire alanlarını kapsıyor. Buna göre; girilmesi yasaklı olmayan alanlarda dahi, saat 21:00 ile 08:30 arasında mangal, semaver ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Antalya Valiliği tarafından belirlenen ve girilmesi serbest olan, ancak belirlenen saatlerde ateş yakılması yasak olan alanlar: Alara-1, Alara-2, Alara-3, Alara-4, Bucakşeyhler, Çamlıtepe, Çenger-1, Çenger-2, Çenger-3, Çenger-4, Çenger-5, Karakaya, Karpuzçayı-1, Karpuzçayı-2, Karpuzçayı-3, Kemer, Kızılot-1, Kızılot-2, Kızılot-3, Manavgat Şelalesi, Örenşehir, Sorgun Millet Bahçesi, Türkbeleni, Üçtepeler, Yemişli, Yerköprü, Yeşilada, Kurşunlu Şelalesi, Büğrüm Köprü, Tazı Kanyonu olarak belirtildi.