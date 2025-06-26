Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Perşembe ve Pazartesi Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Esnaflar, Side Hizmet Binası’nda Başkan Kara’ya gerçekleştirdikleri ziyarette talep ve önerilerini iletti.

Ziyarette, pazarcı esnafı ulaşım, otopark, temizlik ve güvenlik gibi konularda yaşadıkları sorunları Başkan Kara’ya doğrudan aktardı. Esnaflar, belediye yönetiminin çözüm süreçlerine kendilerini dahil etmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kara, esnafla birebir yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekerek, "Manavgat’ı birlikte yönetiyor, her vatandaşımızın katkısını önemsiyoruz. Esnafımızın görüşleri bizim için çok değerli. Yaşanan sorunları yerinde görmek ve doğrudan muhataplarından dinlemek, daha sağlıklı çözümler üretmemizi sağlıyor. Nazik ziyaretleri için tüm pazar esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kara, iletilen öneri ve taleplerin kısa, orta ve uzun vadeli planlar doğrultusunda değerlendirilerek gerekli adımların atılacağını belirtti.