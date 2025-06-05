Maltepe’de 24 yaşındaki genç kadın, akşam saatlerinde bulunduğu binanın 3. katından kendini camdan aşağı attı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki C.G. (24), bilinmeyen bir nedenle camdan atladı. Yaralanan C.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.