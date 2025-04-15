Maltepe Belediyesi’nce Gülsuyu Mahallesi’ndeki kadınlar için "Ailede Kriz Durumları ve Çocuklarla Etkili İletişim" ve "Kadın Sağlığı Eğitimi" düzenlendi.

Maltepe Belediyesi’nin "Aile Okulu ve Kadın Sağlığı Eğitimi" çalışmaları kapsamında organize edilen eğitimde, Psikolojik Danışman Bensu Bilgin kadınlarla bir araya geldi. Çocuklukta ve ergenlikte cinsel eğitimin önemine değinen Bilgin, "Çocukların cinsellikle ilgili sorduğu her soruya mutlaka cevap verin. Kısa ve anlaşılır cevaplar verin, sadece sorduğu kadarına cevap verin. Çocuğun soru sormasına fırsat tanıyın. İyi bir dinleyici olun." dedi.

Çocuklarla etkili iletişimin güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturacağına değinen Bilgin, "Çocuklar böylece kendilerini anlaşılır ve rahat hisseder. Problem çözme becerileri gelişerek daha rahat ilişki kurmaya başlar" diye konuştu. Eğitimde, katılımcılara kadın sağlığı ve gebelik konularında da bilgilendirme yapıldı. Eğitimlere Mayıs ayında Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde devam edilecek.