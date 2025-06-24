İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’le birlikte İGDAŞ tarafından doğal gazın götürüldüğü Başıbüyük Mahallesi’nin 19 sokağında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’i ilk olarak makamında ziyaret eden Başkanvekili Aslan, Başıbüyük’teki 19 sokakta yürütülen doğal gaz çalışmalarını Köymen’le beraber inceledi. İkiliye İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Başıbüyük Mahallesi Muhtarı Ayhan Karpuz ile kalabalık bir grup ve halk eşlik etti.

"Doğal gaz hizmeti almayan bir nokta kalmadı"

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin’den Başıbüyük Mahallesi’nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Nuri Aslan, "Başkan Köymen sizler için kendini ortaya koydu ve 20 yıldır devam eden; mahallemizin 19 sokağında çözülemeyen doğal gaz sorununu verdiği taahhütlerle çözüme kavuşturdu. Haziran ayı itibariyle ilçemizde doğal gaz hizmeti almayan bir nokta kalmadı" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisinde kalan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan sorunların da birlikte çözüleceğini söyleyen Aslan, "Devletimize güveniyoruz. Devlet yanlış yapmaz. Biriken tüm sorunlarınızı muhtarımız aracılığıyla da yetkililere ileteceğiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden semt pazarına ring ve İETT güzergahı talebi

Başkan Esin Köymen ise, çözülmeyen sorunlarla ilgili belediye olarak yetkili kurumlara ve devlet mekanizmalarına başvuru yaptıklarını belirterek, "Biz zaten vatandaşlarımız adına elimizi taşın altına koyduk ve çözülmeyen birkaç hanedeki sorunla ilgili bakanlıklara başvuru yaptık" dedi. Başkanvekili Aslan ise Köymen’in sözleri üzerine, "Gördüğünüz gibi halkçı belediyecilik çalışmalarının en başarılı örneklerinden birini veren başkanımız sizler için gerekli başvuruları yapmış. Tebrik ediyorum. Bizler de bu sürecin takipçisi olalım" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Başıbüyük Mahalle Muhtarı Ayhan Karpuz ve mahalle sakinleri Başkanvekili Aslan’a, mahallenin görece en ulaşılamayan kısmında yaşayan vatandaşların semt pazarlarına ulaşımı için ring servisi ve İETT otobüs güzergâhının bu noktaya kadar uzatılması gibi taleplerini iletti. Aslan talepleri inceleyeceklerini belirterek, sorunların çözümü için burada olduklarını belirtti. Programın ardından Başkan Esin Köymen, bölgedeki haneleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinlerken, karnelerini getiren öğrencilere ise çocuk kitapları hediye etti.