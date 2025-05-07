Maltepe Belediyesi, yetkili sendikanın işçi alacaklarının ödenmediği iddiasıyla süresiz iş bırakacağına dair yapılan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, belediye olarak ülke genelinde en iyi toplu sözleşmelerden birini yaptıklarının altını çizen Maltepe Belediyesi, yaşanan ekonomik krizden çalışanların en az etkilenmesi için çabaladıklarını belirtti.

Maltepe Belediyesi, son günlerde yetkili sendika tarafından yapılan açıklamalar üzerine hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem de çalışanların emeğine duydukları saygının altını çizmek amacıyla "Değerli Maltepe Halkına ve Kamuoyuna" başlıklı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çalışanlarımız fazla mesailer hariç, en düşük net 52.826 TL ile 66.240 TL arasında değişen maaşlar almaktadır. Mesailer ve ikramiyeler ile birlikte ortalama aylık 70.000 TL ila 90.000 TL arasında ödemeler yapılmaktadır. Maaş ödemelerinde nadiren yaşanan gecikmeler de birkaç günü geçmemiştir. Buna rağmen çalışanlarımızın yaşadığı maddi sıkıntıların farkındayız ve çözüm için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Öte yandan geçtiğimiz ay içerisinde 8 Mart Kadınlar Günü primleri, bayram primleri ve toplu sözleşmeden oluşan maaş farklarından biri daha ödenmiştir. Şu ana kadar sadece toplu sözleşmeden oluşan geriye dönük ücret farkının iki taksiti dışında ödenmemiş bir ücret yoktur. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden tüm kurumlar etkilenmiş, üstüne merkezden gelen ödeneklerimizden yüzde 40 kesinti yapılması sebebiyle yaşanan ciddi gelir kaybına rağmen çalışma arkadaşlarımızın ücret ödemeleri her zaman önceliğimiz olmuştur." denildi.

Maltepe Belediye Başkanlığı’nın açıklamasında iş sağlığı ve güvenliği konularına da yer verildi. Belediyenin temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların 2019-2024 modeli olduğunun altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Araçlarımız düzenli bakım ve onarımdan geçirilmekte, hizmetin güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için teknik kontrolleri aksatılmamaktadır. İSG ekipleri periyodik olarak kontrollerini yapmakta ve araçlar mesai başlangıcında görevli ekipler tarafından kontrol edilmektedir. Kullanımdan kaynaklı gün içerisinde oluşan arızalar da en kısa sürede onarılmaktadır. Çalışanlarımızın kıyafetleri ve iş güvenliği ekipmanları periyodik olarak alınmakta ve tüm talepler karşılanmaktadır. Emekçi arkadaşlarımızın iş güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiğimizin altını çizmek isteriz. Maltepe Belediyesi, kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesini esas alarak hem çalışanların özlük haklarını güvence altına almak hem de yurttaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmak amacıyla süreci ilgili mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda yürütmektedir."