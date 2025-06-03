Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Muş’un Malazgirt’te ilçesinde de kurban pazarı kuruldu.

İlçede her yıl kurulan ve yoğun ilgi gören kurban pazarı, bu yıl da Mengüçgazi Mahallesi’nde kuruldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği pazarda, bu yıl özellikle küçükbaş hayvan satışı yapılacağı bildirildi. Hayvan yetiştiricileri, kurbanlıklarını alana getirerek satışlara başladı. Alıcı ve satıcıların pazarlık görüntüleri, pazarda bayram öncesi hareketliliğin şimdiden başladığını gösterdi.

Yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiren Abdullah Katmakaya, kurbanlık sattığını belirterek, "Malazgirt halkı için kurbanlık getirdik. Kurban alırken dikkat etmek gerekir. En güzel kurban hangisi ise onu kesmek lazım" dedi.