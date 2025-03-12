Muş’un Malazgirt ilçesinde "İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi sahnelendi. Daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa Kaymakam Göksu Bayram, idareciler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.