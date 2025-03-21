Malatya’da, ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9’u tutuklandı.

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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki ve teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 987 adet sentetik ecza maddesi, 17,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, 9,38 gram metamfetamin maddesi, 0,17 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek ele geçirilirken, 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

Kaynak: İHA