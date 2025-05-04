Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 34 NZ 4763 plakalı Skoda marka otomobil ile 44 ABE 564 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve 44 KY 582 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.