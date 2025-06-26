Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Üremeye Yardımcı Tedavi (Tüp Bebek) Merkezi, hasta kabulüne başladı. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere umut olacak merkez, aynı zamanda kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen bireylere de hizmet verecek.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan merkezin teknik altyapı ve hazırlık çalışmaları, Kadın Doğum ve Çocuk Binası’nın açılmasıyla birlikte kısa sürede tamamlandı.

İki adet poliklinik, hasta bilgilendirme odaları, embriyo laboratuvarı, ameliyathane standartlarında yumurta toplama odası, hasta hazırlık ve gözlem alanları olmak üzere dört ana bölümden oluşan merkez hakkında açıklamalarda bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Pınar Kırıcı, çevre illere de hizmet vereceğini belirtti.

Maliyetli bir süreç olan tüp bebek tedavisinin belirlenen şartları taşıyan kişilere devlet desteğiyle, ücretsiz olarak yapıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Kırıcı, "Merkezimizde başvuran çiftlerin tetkik, tanı ve tedavi süreçlerinin tamamı gerçekleştirilebilecek. Basit yumurtlama tedavisinden, aşılama ve tüp bebek uygulamalarına kadar tüm aşamalar hastanemiz bünyesinde yapılabilecek. 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük, tıbbi olarak tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan ve sosyal güvencesi bulunan çiftler bu hizmetten faydalanabilir" diye konuştu.