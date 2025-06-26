Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi, genç yetenekleri güzel sanatlar fakültelerine hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde yüz başarı oranıyla dikkat çeken kurs, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Görsel Sanatlar Atölyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Temel çizim tekniklerinden ileri düzey sanat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede verilen kurslar, gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmelerinde büyük rol oynuyor.

Kursa katılan öğrencilerden Ecem Kal, resme olan ilgisini şu sözlerle ifade etti:

"Buraya geldiğimden beri birçok şey öğrendim. Özellikle gölge ve perspektif konularında kendimi çok geliştirdim. Öğretmenlerimiz her sorumuza sabırla yanıt veriyor. Hayalim ressam olmak. Bu imkânı bize sunduğu için Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a teşekkür ederim."

Yaklaşık üç aydır kursa düzenli olarak katıldığını belirten Eylül Gökçe Alınmaz ise, "Yeteneğimi nasıl yönlendireceğimi bilmiyordum. Bu atölyede portre ve figür çizimlerinde özgüven kazandım. Şimdi daha rahat çizebiliyorum" dedi.

Kursa yeni başlayanlardan Betül Kal ise, "Güzel sanatlar fakültesine gitmek istiyorum. Bu kurs sayesinde temel çizim becerilerimi hızla geliştiriyorum. Hocalarımız birebir ilgileniyor, bu da bize çok katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Başkan Taşkın: "Sanatla büyüyen bir gençlik için çalışıyoruz"

Kursla ilgili değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Geçtiğimiz yıl Sanat Atölyemizde eğitim alan öğrencilerimizin tamamı özel yetenek sınavlarında başarılı oldu. Bu bizler için büyük bir gurur. Aynı başarıyı bu yıl da yakalamak için gayretle çalışıyoruz. Gençlerimizin sanatla büyümesi, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri bizim için çok önemli" dedi.

Sanat Atölyesi’ne gösterilen yoğun ilgi, Battalgazi Belediyesi’nin gençlerin gelişimini önceleyen vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.