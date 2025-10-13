Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında Malatya’da tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle eş zamanlı olarak Malatya’da yapılan tatbikatlarda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, AFAD ve itfaiye personeli iş birliğiyle öğrenciler ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimleri verdi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilere deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Tatbikatlarda "çök-kapan-tutun" tekniği öğrenciler tarafından uygulamalı şekilde gösterilirken, öğretmenlerin ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okul binaları güvenli şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri ise yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yaparak, yangın tüpü kullanımını uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi.

