Malatya’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan T.K. (37) idaresindeki 34 ZS 7941 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden M.Ş. (42) yönetimindeki 44 AGY 547 plakalı araç çarpıştı. Kazada S.K. (32) ve N.K. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.