Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki katkılarına bir yenisi daha eklendi. Soğuk kış günlerinde Malatya halkının içini ısıtan “Solistler Geçidi Türk Sanat Müziği Konseri” katılımcılardan büyük ilgi ve beğeni gördü.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği bu özel etkinlik, Malatya Sanat Merkezi Salonu’nda gerçekleşti. 225 kişinin katılımıyla düzenlenen konser, Türk sanat müziğinin eşsiz tınılarını Malatyalılarla buluşturdu. MABESEM sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte, sanat müziğinin ölümsüz eserleri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

SANATSEVERLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Her bir eser, gerek melodisi gerek sözleriyle seyircilerin kalbine dokunurken, sahnedeki sanatçılar performanslarıyla izleyenlerden yoğun alkış aldı. Bu anlamlı gecede, Türk sanat müziğinin zengin repertuvarı bir kez daha kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olduğunu hissettirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği değer ile toplumun her kesimini kültürel etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Bu tür organizasyonlar, yalnızca birer müzik ziyafeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin sosyal dokusunu güçlendiren önemli adımları da temsil ediyor.

Konser sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mükremin Yağbasan tarafından Şef Yusuf Seval'e çiçek takdim edildi.