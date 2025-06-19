Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu madde ve kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 17 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve kaçak malzemelere el konuldu.

Yapılan aramalarda 392 adet sentetik ecza hapı, 15 gram bonzai, 29 bin 200 adet makaron, 1 ton 270 kilogram tütün ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.