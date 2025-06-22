Malatya’da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen AYT sınavı sona erdi. Adayların bir kısmı sınavın zorluğundan yakınırken bazıları soruları daha kolay buldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da tamamlandı. Öğrenciler, sabah saatlerinde sınav merkezlerinde ter döktü.

AYT oturumunda adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltildi. 180 dakikalık sınav süresinin ardından saat 12.30’dan itibaren öğrenciler sınav salonlarından çıkmaya başladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda sınava giren öğrenciler çıkışta yaptıkları değerlendirmede sınavın genel olarak zorlayıcı olduğunu ifade etti. Özellikle ilk kez sınava giren öğrenciler stresin yüksek olduğunu belirtirken, bazı adaylar ise geçen yıla kıyasla bu yıl soruların daha kolay olduğunu söyledi.

Sınav süresince okul çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, aileler de sınav boyunca okul bahçesi dışında çocuklarını bekledi.