Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki FD ZM 1525 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, A.M., D.K., Ö.C.U., E.D., H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anı KGYS kameralarına yansıdı.