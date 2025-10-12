Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.Grup’ta Malatya Voleybol, deplasmanda Silopi Belediye Sportif Faaliyetler takımını 3-2 mağlup ederken, Malatya derbisini ise Nicer Hotel Voleybol kazandı.

Malatya Voleybol Kadın Takımı, sezonun ilk deplasman maçında Şırnak Silopi’de Silopi Belediye Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Malatya ekibi, rakibini 3-2’lik skorla mağlup ederek deplasmandan zaferle döndü.

Maçın ilk setinde etkili servis ve savunma performansıyla üstünlük kuran Malatya ekibi, 25-18’lik skorla seti hanesine yazdırdı. İkinci sette ev sahibi ekibin direnciyle karşılaşan Filenin Prensesleri, 20-25’lik skorla bu seti kaybetti. Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan Malatya temsilcisi, 25-18’lik skorla 2-1 öne geçti. Nefes kesen dördüncü sette ise Silopi Belediye direnç gösterdi ve 23-25’lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Karar setinde üstün bir performans sergileyen Malatya Voleybol Kadın Takımı, 15-7’lik net skorla seti ve maçı kazandı.

Malatya derbisi Nicer Hotel Voleybol’un

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Lig 16.Grup’ta ikinci haftada oynanan Malatya derbisini ise Nicer Hotel Voleybol kazandı.

Voleybol Kadınlar 2.Ligi 16.Grup’ta ikinci hafta maçında Malatya ekipleri Nicer Hotel Voleybol ile 91000 Dev Spor Malatya’da karşı karşıya geldi. Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Ömer Sönmez ve Emrah Koç hakem ikilisi yönetti. Nicer Hotel Voleybol, Malatya derbisinden 3-0 galip ayrıldı.

Nicer Hotel Voleybol setlerini; 25-12, 25-12 ve 25-12 üstün tamamladığı müsabakayı 3-0 kazandı. Mavi beyazlılar, grupta ikide iki yaparak yoluna devam etti.