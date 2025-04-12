Malatya’da, ’Nntelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama’ olayına karıştıktan sonra kaçan zanlılar, izlenen 240 saat kamera kaydının ardından yakalandı. 3 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Mart ayında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana gelen ‘nitelikli yağma, gasp-tehdit ve kasten yaralama’ olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 78 farklı kameraya ait izlenen 240 saatlik görüntülerin ardından olayı gerçekleştiren zanlıların kimliklerini tespit etti.

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Zanlılar İ.B., S.A. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda gasbedildiği belirlenen 1 adet cep telefonu, 68 bin 300 TL para ile 1 adet olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA