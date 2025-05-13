Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi ve kupasını aldı.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Ampute 1. Lig’de sezonu namağlup tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.

Son maçta Medical Park Samsun Engelli Gücü Spor Kulübü’nü 4-1 yenen takım, maç sonrası şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

Törene katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Ampute takımımız destan yazdı. 18 maçın hepsini kazandılar, tebrik ediyorum. Malatya’da depremleri değil, bu tür başarıları konuşacağız. Şehrimiz ayağa kalkıyor” dedi.

Başkan Er, gençleri spora yönlendirmek için 2,5 milyar TL’lik ödenekle spor sahaları yapacaklarını, amatör kulüplere destek verdiklerini ve “Amatör Evi” projesi başlattıklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da takımı kutlayarak başarılarının devamını diledi.