Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesine bağlı Durak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 ABP 110 plakalı otomobil ile yük treni Durak Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.