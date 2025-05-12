Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D -100 karayolu Çorlu istikameti 2. kilometresi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki HC 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.