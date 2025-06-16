Kastamonu’nun yurtdışı hedef pazar tanıtım çalışmaları çerçevesinde Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonelleri, doğa gezisinde bulundu.

Kastamonu Valiliği koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, THY Lübnan Satış Müdürlüğü ve özel sektör iş birliğiyle düzenlenen Tanıtım Turu Programı çerçevesinde ağırlanan Lübnanlı heyet, şehrin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerini tanıma fırsatı buldu.

İlk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kasaba köyü Mahmutbey Camisine giden heyet, daha sonra sakin şehir (cittaslow) unvanına sahip Daday’ın doğal yaşam alanlarını ve at çiftliklerini gezdi. Ardından Küre Dağları Milli Parkı’nda yer alan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay’da Çatak Kanyonu üzerindeki cam seyir terasını gezen misafirler, buradaki gezilerinden sonra Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı da ziyaret etti.

Lübnanlı heyet, program süresince Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buldu. Kastamonu’nun turizm potansiyeline hayran kalan acente temsilcileri, KUZKA tarafından uygulanan Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında Kastamonu’ya özel sunulan teşvik imkanlarının önemine vurgu yaparak, bölgeye yönelik tur paketi oluşturmaları noktasında kendilerini motive ettiğini vurguladı.

"Kadim şehir Kastamonu’nun turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı sürdüreceğiz"

Vali Meftun Dallı, Lübnan heyetiyle bir araya gelerek şehrin turizmini geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu. Heyetin iki gün boyunca Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde gezerek incelemeler yaptığını ifade eden Vali Dallı, "Turizmi Kastamonu için önemli bir gelir kapısı görüyor, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Lübnanlı turizmciler heyeti, KUZKA’nın Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında Kastamonu’ya özel sunulan teşviklerin bölgemize yönelik tur paketi oluşturmaları noktasında kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Kadim şehir Kastamonu’nun sahip olduğu turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.