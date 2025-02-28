Yozgat’ta sanayi sitesinde bir aracın LPG tankından dökülen gaz patlamaya neden oldu. Patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bakım için Yozgat Sanayi Sitesi’ndeki bir oto tamirci dükkanına getirilen aracın LPG tankı çalışanlar tarafından söküldü. Sobanın yandığı iş yerinde sökülen LPG tankından dökülen gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada iş yerindeki E.A., M.A., O.Ö. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.