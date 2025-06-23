L’Oréal, Fortune’un bu yıl ilk kez hazırladığı ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Şirketleri’ sıralamasında ilk sıraya yer aldı. Listede, Avrupa’nın 21 ülkesinden 300 vizyoner şirket yer alıyor.

Fortune ve veri araştırma şirketi Statista iş birliğiyle hazırlanan ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Şirketleri’ sıralamasına liderlik eden L’Oréal, güzellik teknolojilerindeki çalışmaları, bilim temelli inovasyon vizyonunu, pazarlama stratejilerini ve kapsayıcı, girişimci kurum kültürünü taçlandırıyor.

L’Oréal CEO’su Nicolas Hieronimus, bu başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Avrupa’nın en yenilikçi şirketi olarak Fortune tarafından tanınmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu prestijli ödül, bilimin, teknolojinin ve üreticiliğin beslediği inovasyonun yalnızca küresel başarı için değil, aynı zamanda ekiplerimizin olağanüstü yetenekleri ve bağlılığı için de ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı. Cesaretleri, tutkuları ve girişimci ruhları sayesinde bu başarı mümkün oldu" dedi.

Cilt sağlığında L’Oréal’in dönüştürücü vizyonu

Yapılan açıklamaya göre şirket, güzelliğin yalnızca dış görünüşten ibaret olmadığını ortaya koyan Longevity Integrative Science yaklaşımıyla cilt sağlığı alanında yeni bir dönem başlatıyor. Bu yaklaşım, cilt hücrelerinin biyolojik yaşlanma nedenlerine odaklanarak daha uzun süre sağlıklı kalmasını hedefliyor. Şirketin geliştirdiği Longevity AI Clou, yaşlanmanın biyolojik kodlarını analiz ederek yaş alma sürecini daha şeffaf hale getirirken, Lancôme Cell BioPrint cihazı ise ev ortamında laboratuvar hassasiyetinde cilt analizi yapılmasına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar ciltlerinin biyolojik durumunu daha iyi anlayarak doğru bakım önerilerine erişebiliyor.

Markanın yenilikçi ruhu, geliştirdiği yeni nesil içeriklerle de kendini gösteriyor. Melasyl, ciltteki lekelenmelere karşı tüm tonlarda etkili sonuçlar sunarken; UVMUNE 400 ise ultra uzun UVA ışınlarına karşı sunduğu ileri düzey koruma ile son 30 yılın en büyük güneş koruyucu inovasyonları arasında yerini alıyor.

Şirketin dijital dönüşüm yolculuğu, kişiselleştirilmiş güzellik deneyimlerine öncülük eden servislerle de güçleniyor. Beauty Genius, yapay zekâ destekli bir güzellik danışmanı olarak kişiye özel teşhis ve bakım önerileri sunarken; La Roche-Posay Spotscan+Coach uygulaması ise hem cilt sağlığına hem de psikolojik iyilik haline bütüncül bir destek sağlıyor. Calm uygulaması ile entegre çalışan bu sistem, meditasyon, uyku desteği ve nefes egzersizleriyle kullanıcıların hayatına değer katıyor.

L’Oréal ile güzelliğin geleceği: Akıllı, dijital, sorumlu ve sürdürülebilir

Açıklamaya göre, güzellik alışkanlıklarını teknolojiyle şekillendiren şirket, geliştirdiği akıllı cihazlarla hem profesyonellere hem de son kullanıcılara ilham veriyor. AirLight Pro, saç kurutma deneyimini kızılötesi ışık teknolojisiyle yeniden tanımlarken; Colorsonic, saç boyama işlemini evde kolay ve profesyonel hale getiriyor. Water Saver ise kuaför salonlarında yüzde 69’a varan su tasarrufu sağlayarak sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.

Pazarlama alanında da sınırları zorlayan şirket, içerik üretimini yapay zekâ destekli üreticilikle birleştiriyor. CreAltech laboratuvarı, NVIDIA, Google, Adobe ve OMI gibi teknoloji devleriyle iş birliği içinde çalışarak binlerce özgün ve platforma uygun içerik üretiyor. Meta iş birliğiyle hayata geçirilen New Codes of Beauty Creator Program ise artırılmış gerçeklik, 3D ve yapay zekâ alanlarında üretim yapan yeni nesil içerik üreticilerini destekliyor ve geleceğin dijital üreticiliklerini şekillendiriyor.

İnovasyonu yalnızca teknolojiyle sınırlamayan şirket, insan odaklı yaklaşımını sosyal projeleriyle pekiştiriyor. 2013 yılında başlatılan Share & Care Programı, dünya genelindeki tüm L’Oréal çalışanlarına sağlık, finansal güvence ve psikolojik destek sunarak kurum içi refahın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

İnovasyon liderlerini belirleyen üç temel kriter

Fortune’un ‘Avrupa’nın En Yenilikçi Şirketleri’ listesi, üç temel unsur doğrultusunda şekilleniyor: Ürün inovasyonu, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi, benzersizliği ve kullanıcı üzerindeki etkisine dayanıyor. Süreç inovasyonu, tedarik zincirinden satışa kadar şirket içi işleyişteki yenilikçi uygulamaları kapsıyor. İnovasyon kültürü ise kurum içinde girişimcilik, yaratıcılık ve hızlı uygulamayı destekleyen yapıyı esas alıyor.