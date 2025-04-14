Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi, tıp dünyasının öncü kurumlarından Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi ile ileri tedaviler, bilimsel araştırmalar ve eğitim programlarını kapsayan kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Özellikle CART hücre tedavisi ve proton tedavisi gibi yenilikçi yaklaşımların ön plana çıktığı anlaşma; klinik uygulamalardan ikinci görüş sistemine, uluslararası eğitimlerden hücre üretim laboratuvarlarına kadar sağlıkta yeni bir vizyonun kapılarını aralıyor.

Bilim ve tedavide yeni ufuklar

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında özellikle CART hücre tedavisi ve proton tedavisi gibi ileri tedavi yöntemleri öncelikli olmak üzere ortak klinik programlar geliştirilecek ve hastaların bu tedavilere erişimi kolaylaştırılacak. Türkiye’de gerçekleştirilecek bilimsel konferanslar ile Perelman Tıp Fakültesi uzmanlarının bilgi ve tecrübesi Türk sağlık profesyonelleriyle buluşacak. Ayrıca Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi hekimleri için hem çevrimiçi hem de yüz yüze formatlarda özel eğitim programları planlanıyor.

İkinci görüşle tanıda global güvence

Özellikle karmaşık ve ileri düzey tedavi gerektiren hastalarda Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi uzmanlarının görüş ve değerlendirmeleri, Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi hekimlerinin hizmetine sunulacak. Bu sistem sayesinde hastalar tanı ve tedavi süreçlerinde dünya standartlarında bir güvenceye sahip olacak, hekimler ise alanında öncü uluslararası meslektaşlarıyla etkileşime geçerek farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilecek.

Araştırmada güç birliği

Yalnızca eğitim ve klinik uygulamalarla sınırlı kalmayacak işbirliği ortak biyomedikal araştırmalar için sağlam bir zemin oluşturacak. Uluslararası standartlarda bilimsel ve etik ilkelere uygun yürütülecek projeler bilgi üretimini, inovasyonu, insan sağlığına katkıyı ve geleceğin tedavilerine birlikte yön vermeyi amaçlıyor.

Kanser tedavisinde yeni bir dönem: Hücresel tedavi

İş birliğini değerlendiren Liv Hospital Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Günümüzde gündemde olan hücresel tedavi başlığı altında, kanser tedavisinde devrim niteliğindeki bilimsel gelişmelerin çıkış noktası olan Pennsylvania Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği çok önemli. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa hücresel tedavi uygulaması yapacak olan Liv Hospital, İstinye Üniversitesi ile birlikte kurmakta olduğumuz uluslararası standartlardaki laboratuvarlar aracılığıyla bu tedavide kullanılacak hücreleri kendi bünyemizde üretmeye hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde faaliyet gösterecek bu laboratuvarlarda üretilecek hücresel tedavi ürünleriyle, özellikle hematolojik kanserlerin bazı kanser türlerinin tedavisi, önümüzdeki aylarda ülkemizde de uygulanmaya başlanacak. Bu yenilikçi tedavi yaklaşımı sadece kanserle sınırlı kalmayacak. Hücresel tedavinin, ilerleyen süreçte solid organ kanserlerinde ve şu an üzerinde bilimsel çalışmaları devam eden otoimmün hastalıklarda da kullanılması güçlü bir olasılıktır. Örneğin tip 1 diyabet, sistemik lupus eritematozus, multiple skleroz (MS) gibi hastalıkların da bu teknoloji ile tedavi edilebilmesi gelecekte mümkün olacaktır" diye konuştu.

Dirençli kanserlerde yeni umut: CART Hücre tedavisi

Liv Hospital Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, "Hücresel tedaviler arasında yer alan CART hücre tedavisi özellikle mevcut tedavilere dirençli ya da tedavi sonrası nükseden lenfoma, bazı lösemi alt tipleri ve multiple myelom gibi hematolojik kanserlerde önemli bir umut kaynağı olarak öne çıkıyor. Dünyanın birçok ülkesinin henüz erişim imkanı olmayan bu ileri teknoloji tedavi yöntemini, bu alanda uluslararası düzeyde deneyime sahip merkezlerle iş birliği içinde, hastalarımıza en güncel ve etkin şekilde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üstelik CART hücre tedavisi sadece hematolojik malignitelerle sınırlı değil. Otoimmün hastalıklar ve nörolojik bazı rahatsızlıklar gibi farklı alanlarda da gelecek vadediyor. Bu yenilikçi yaklaşımın yakın gelecekte modern tıbbın vazgeçilmez bir parçası olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Global vizyon güçlenecek

İş birliğinden çok mutlu olduklarını söyleyen Liv Hospital Grup Koordinatörü ve İstinye Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi Meri İstiroti ise, "Bilimsel ortaklıkları yalnızca bir bilgi alışverişi değil, insan hayatına doğrudan dokunan, geleceği dönüştüren güçlü bir etkileşim olarak görüyoruz. Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi olarak sağlık hizmetinde yalnızca bugünü değil, yarını da düşünen bir vizyonla hareket ediyoruz. Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi gibi köklü ve yenilikçi bir kurumla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ülkemizin sağlıkta uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli bir adım. Gerek ileri tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştıracak klinik programlar, gerekse bilimsel üretimi destekleyecek ortak araştırma projeleriyle, sağlık hizmetinin her katmanına değer katmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmanın yalnızca kurumlarımız için değil, aynı zamanda hastalar, öğrenciler ve genç araştırmacılar için de ilham verici fırsatlar oluşturacağına inanıyorum" dedi.