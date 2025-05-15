Diyarbakır’da lise öğrencileri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda çalışmalarını sergiledi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde yürütülen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı öğrencilerin bilime katkı sunmalarını, yeni fikirler üretmelerini teşvik ederek gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda Sur Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bilim fuarı Sur İlçe Millî Eğitim Müdürü Demir Ernez, Şube Müdürü Hüseyin Günaydın, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı projeler, danışman öğretmenler Bircan Uğurgöl, Esin Çelebi, Erkan Aslan ve Sümeyye Kağanarslan rehberliğinde sergilendi. Etkinlikte öğrencilerin bilime olan ilgisi ve ilham verici projeleri büyük beğeni topladı. Katılımcılar, öğrencilerin sergilediği çalışmalarla gurur duyduklarını ifade ederken, bu tür etkinliklerin genç nesillerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynadığı vurgulandı.