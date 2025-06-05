Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs saklandığı limon bahçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komtanlığı ekipleri uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ’Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs belirlendi. Belirlenen şahsın limon bahçesinde saklandığı öğrenen ekipler,operasyon düzenledi. Operasyonda hükümlü saklandığı limon bahçesinde yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.