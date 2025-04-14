LC Waikiki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılayan miniklere özel bir koleksiyon sunuyor. Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu koleksiyon, bayramın ruhunu yansıtan şık ve rahat tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için çocuklara özel hazırladığı yeni koleksiyonu ile bayram coşkusunu zirveye taşıyor. Kırmızı ve beyazın enerjik uyumuyla tasarlanan koleksiyon, şıklık ve konforu bir araya getirerek miniklerin bayram heyecanına ortak oluyor.

23 Nisan’a özel renkli ve coşkulu koleksiyon

Koleksiyonda özel günlerde şıklığı ön planda tutan kırmızı-beyaz takım elbiseler, zarif ceketler ve fırfırlı elbiselerin yanı sıra çocukların enerjisine uyum sağlayan şortlu takımlar, tütü etekler, rahat kesimli gömlekler ve pamuklu, baskılı tişörtler yer alıyor. Atatürk imzalı tişörtler ve bayrak detaylı parçalar ise bayram coşkusunu tamamlayan özel tasarımlar arasında bulunuyor. Koleksiyon, hem klasik hem de modern çizgilere sahip alternatifleriyle çocuklara özgürce hareket etme imkânı sunarken, yumuşak ve nefes alabilen kumaşlarıyla konforu da ön planda tutuyor.

Hem günlük kullanıma hem de bayram kutlamalarına uygun tasarımlar sunan LC Waikiki 23 Nisan Koleksiyonu, çocukların neşesine ve enerjisine eşlik etmek için markanın mağazalarında ve LCW.com’da satışa sunuluyor.