Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Seka Sanat İhtisasMerkezi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında muhteşem bir dinletiye ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür sanat hayatına kazandırdığı SekaSanat İhtisas Merkezi, ev sahipliği yaptığı sergi ve söyleşilerine muhteşem bir dinleti ekledi. Geçmişten günümüze Türk Müziği’nde büyülü bir enstrüman olan lavta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat çatısı altında doğu ve batıyı aynı tınıda buluşturdu.

RENKLERİN VE MÜZİĞİN BİRLİKTELİĞİ

Musiki severlerin ilgi gösterdiği dinleti Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nin sergi salonunda gerçekleştirildi. Sanat eserlerinin arasında düzenlenen konser, yansıttığı atmosferle resim ve müziğin buluşmasına vesile oldu. Sergi alanı, bu kez yalnızca renklerin değil, lavtanın sesiyle yankılandı.Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ud Eğitmeni ve Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Enver Mete Aslan ile Gökhan Çaylak’ın birlikte icra ettiği eserler gelenekten modernliğe sanat selamı gönderdi.

UD VE LAVTA ARASINDAKİ FARKI ANLATTI

Dinleti öncesinde Konservatuvar Ud Eğitmeni Enver Mete Aslan tarafından konuklara, lavta ve ud arasındaki fark anlatıldı. Lavtanın gövdesinin görünüşü itibariyle uda çok benzediğini kaydeden Aslan, udun teknesinde bulunan dilim sayılarından daha az sayıya sahip olduğunu kaydetti. Bilgilendirmede ayrıca, lavtanın göğüs tahtası üzerinde sadece bir adet kafes bulunduğu ve uda göre daha uzun saplı olduğu kaydedildi.Bilgilendirmenin ardından müziğin derinliklerini zamanın ötesine taşıyan yolculuk başladı. Seka Sanat ve İhtisas Merkezi’nin büyülü sanat ortamındaki dinletide ağırlık olarak Enver Mete Aslan’ın lavta için yazdığı eserler seslendirildi.

YİNE BİR GÜLNİHAL’E LAVTA YORUMU

Konserde; Hammamizade İsmail Dede Efendi’nin 19. Yüzyılda rast makamında bestelediği ünlü Gülnihal bestesi de çalındı. Eserin Türk Müziğinin bir klasiği olduğunu hatırlatan Aslan, kendilerinin lavta ile icrası sırasında gitar tınıları eklediklerini kaydetti. Lavtanın aynı zamanda bir vals olduğunu belirten Aslan, lavta icrasının esere günümüzden bir selamlama olduğunu sözlerine ekledi. Sevilen eseri lavta eşliğinde dinleyen konuklar ise beğenilerini alkışlarıyla ortaya koydu. Bu arada konserde Leyla’nın Tangosu, Yeşil Ada, Telgrafın Telleri gibi eserler de dinletide yine konuklar tarafından beğeni gördü.

SANATÇILARA TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Alkışlarla tamamlanandinletinin sonunda Seka Sanat ve İhtisas Merkezi Sorumlusu Ümran Şirin tarafından Enver Mete Aslan ve Gökhan Çaylak’a teşekkür çiçeği takdim edildi.

