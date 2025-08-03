Lalapaşa’nın 1 Ağustos 1945’te ilçe statüsüne kavuşmasının 80. yılı dolayısıyla Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve heyeti, Anıtkabir’de çelenk sunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerini sundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne’nin Lalapaşa ilçesi, 1 Ağustos 1945’te Resmi Gazete’de yayımlanarak ilçe statüsü kazanmasının 80. yılını kutladı.

Bu anlamlı tarih, Lalapaşa Belediyesi tarafından “Lalapaşalılar Günü” olarak ilan edildi. İlk kutlama, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve beraberindeki heyetin Anıtkabir’de gerçekleştirdiği çelenk sunma töreniyle yapıldı.

Tören sonrasında ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Geldi, Lalapaşa halkının Cumhuriyet’e bağlılığını ve Atatürk’e minnetini ifade etti.Anıtkabir Özel Defteri’nde Duygusal MesajBaşkan Geldi, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lalapaşa’nın ilçe oluşunun 80. yılında, senin manevi huzurunda ‘Lalapaşalılar Günü’nü kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Lalapaşa, senin kurduğun Cumhuriyet’in bir parçası olarak çağdaşlık yolunda ilerledi. ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ sözün yol haritamızdır. İlkelerinle vatanı akıl, bilim ve sevgiyle büyütmeye devam edeceğiz. Sana minnettarız.”

Başkan Geldi, yaptığı açıklamada, “Lalapaşalılar Günü’nü her yıl Cumhuriyet’in değerlerine yakışır şekilde kutlayacağız. Bu gün, geçmişin onurunu, bugünün sorumluluğunu ve geleceğin umudunu simgeliyor. Lalapaşalılar Günü kutlu olsun, Cumhuriyet’in izinde daima ileri!” dedi.