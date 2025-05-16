Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Serkan Genç, Sinop’ta açılışı gerçekleştirilen Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi ile su ürünleri ve turizm alanında rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, bölgenin potansiyelini katma değere dönüştürmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanan proje ile Sinop’un temel sektörleri olan su ürünleri ve turizmin gelişimine katkı sağlandığını ifade eden Serkan Genç, "Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisimiz, Karadeniz’de yetiştiricilik kapasitesinin artırılmasında ve geleneksel avcı balıkçılığımızın sürdürülebilirliğinde önemli bir rol üstlenecek" dedi.

KOBİ’lere danışmanlık, sektöre planlama desteği

Proje kapsamında ayrıca, KUZKA bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ Destek Merkezi ile su ürünleri ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere danışmanlık hizmetleri sunulduğunu belirten Genç, "Bölge illerimizin turizm sektöründe de rekabetçiliğini artırmaya dönük planlama ve proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Karadeniz Masası ile deneyimi paylaşıyoruz"

Ajansın önümüzdeki dönemde "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonu doğrultusunda su ürünleri sektöründe katma değer, ihracat ve sektörel dönüşüm odaklı çalışmalara devam edeceğini belirten Genç, "Kalkınma ajanslarımız arasında oluşturulan Karadeniz Masası ile bu alandaki tecrübemizi ulusal düzeyde paylaşacak, turizmde geliştirdiğimiz projelerle bölgemizi cazibe merkezi haline getirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.