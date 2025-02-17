Kuva-yi Milliye kahramanı Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey, şehit edildiği Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Köprülülü Hamdi Bey’in kabrini ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Hamdi Bey, işgal günlerinde Edremit’te direnişin öncüsü olmuş, cesareti ve vatan sevgisiyle halkı örgütleyerek Kuva-yi Milliye’nin en güçlü neferlerinden biri haline gelmiştir. O, milletine olan inancıyla hiçbir baskıya boyun eğmeden bağımsızlık meşalesini yakmış ve bu uğurda şehadet şerbetini içmiştir" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk’ta "Akbaş Kahramanı" olarak nitelendirdiği Köprülülü Hamdi Bey, şehadetinin 105. yılında Biga’da düzenlenen törenle anıldı. Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende şehit kaymakam için dualar edilerek, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. "Kuvvacı" kitabının yazarı Fasıl Sayın söyleşisiyle program sona erdi. Programın ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve beraberindeki heyet, Biga’da görevliyken işgalci ve işbirlikçi kuvvetler tarafından pusuya düşürülerek şehit edile Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey’in kabrini ziyaret etti.

Başkan Ertaş, "Vatanımızın bağımsızlığı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden büyük bir kahramanı, Edremit’in Kuva-yi Milliye ruhunun simgesi şehit Kaymakam Köprülülü Hamdi Bey’i şehadetinin yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Hamdi Bey, işgal günlerinde Edremit’te direnişin öncüsü olmuş, cesareti ve vatan sevgisiyle halkı örgütleyerek Kuva-yi Milliye’nin en güçlü neferlerinden biri haline gelmiştir. O, milletine olan inancıyla hiçbir baskıya boyun eğmeden bağımsızlık meşalesini yakmış ve bu uğurda şehadet şerbetini içmiştir. Ne yazık ki işbirlikçi hainler tarafından yakalanarak Biga’da şehit edilen Hamdi Bey, yalnızca Edremit’in değil, bu vatanın özgürlüğü için can veren tüm kahramanlarımızın adını yaşatan bir semboldür. Edremit Belediyesi olarak Hamdi Bey’in hatırasını yaşatmak, onun ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu toprakları daha güzel bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onun aziz hatırası, Edremit’in kalbinde, meydanlarında ve yüreklerinde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

Edremit’ten giden heyet tarafından Köprülülü Hamdi Bey’in uzun süre savunduğu, işgalcilerle çatışarak kurtuluşuna vesile olduğu Edremit’in toprağı da mezarına bırakıldı. Edremit Belediye Başkanı Ertaş ve Biga Belediye Başkanı Alper Şen, şehit kaymakamın kabrine karanfil bırakarak dua etti.

Törene Biga Kaymakam Vekili ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Demir, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Türk Ocakları Edremit Şubesi yönetimi, Edremit Kent Konseyi ve Edremit Ticaret Odası yönetimi katıldı.