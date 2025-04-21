Kocaelispor’un 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkışını kutlayan bazı taraftarlar, yaktıkları meşaleler nedeniyle ellerinden yaralandı.

Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etmesinin ardından Süper Lig biletini cebine koyan yeşil-siyahlı ekip, dün akşam Esenler Erokspor deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen sezon sonunda hedefine ulaştı.

Maç sonrası Kocaeli’ye dönen takım, üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kocaelispor kafilesini Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Kent genelinde kutlamalar saatlerce sürdü.

Ancak bu sevinç gösterilerinde bazı olumsuzluklar da yaşandı. Kutlamalarda yoğun şekilde meşale kullanılırken, bazı taraftarlar yaktıkları meşaleler nedeniyle ellerinden yaralandı.