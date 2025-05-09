Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Dünya Çölyak Günü kapsamında düzenlenen ’Glutensiz Yemek Yarışması’, Türkiye’nin 15 farklı ilinden gelen çölyak derneklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya Kütahya’dan katılan Çölyak Derneği, özgün tarifleriyle birincilik ödülünü kazandı.

Kütahya’yı temsil eden ekip, "sıkıcık" ve "hanım lokması" ile hem tatlı hem de tuzlu kategoride yarışarak büyük beğeni topladı.Kütahya Çölyak Derneği Başkanı Nuray Kolcu Sayıner, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Kocaeli’den birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2018 yılında kurulan derneğimiz, yaklaşık 600 kayıtlı üyesi ve 5 bine yakın glutensiz beslenmek zorunda olan bireyle çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yüksek maliyetli glutensiz ürünleri daha ulaşılabilir hale getirmek için atölye çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Sayıner, ayrıca yarışmaya Gebze Belediyesi ile Çayırova Çölyak Yaşam Derneği’nin daveti üzerine katıldıklarını belirterek, "Bu ödülü tüm Kütahya adına aldık. Ekip olarak gönüllülük ve özveriyle çalıştık" diye konuştu.

Yarışma sonrası Kütahya Valisi Musa Işın’a ödül fotoğraflarını ilettiklerini de aktaran Sayıner, valinin desteği ve ilgisinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, Nuray Kolcu Sayıner ve Başkan Yardımcısı Fulya Kaşkal’ı dernek binasında ziyaret ederek, başarılarının devamını dilediler.

Afşarünal, ziyarette yaptığı açıklamada, glutensiz yaşamın yüksek maliyetine dikkat çekti. Afşarünal, "Tedavisi olmayan bu hastalıkla yaşamak oldukça zor. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Nuray Hanım ve Fulya Hanım’ın yıllardır sürdürdüğü çabaları takdir ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı ise, "Kadın elinin değdiği her işin güzelliğini bu başarıda bir kez daha gördük. Dernek başkanımız ve ekibini yürekten kutluyoruz. Kütahya’mızın adını başarıyla duyurdular" ifadelerini kullandı.

Gebze’de gelenekselleşmesi planlanan Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması’nın, çölyak hastalığına dair toplumsal farkındalığı artırma yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.