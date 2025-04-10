Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar ve sis etkili oluyor.

Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’nde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdüreceğini ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğini bildirdi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanmaları, ayrıca trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.