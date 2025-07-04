AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kütahya’daki üniversitelerde 2025 yılı itibarıyla açılacak yeni bölüm ve programlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biçer, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesinde toplamda 19 yeni bölüm ve programın YÖK ile ABAYS tarafından onaylandığını, bu adımın hem şehrin hem de ülkenin geleceği için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

DPÜ’de açılan 13 yeni programdan bazıları doğrudan öğrenci alımına başlayacak. Yeni bölümler, geleceğin mesleklerine uygunluğu ve teknolojiye odaklı yapılarıyla dikkat çekiyor. Onaylanan programlar şu şekilde: Simav MYO bünyesinde Akıllı Sera Teknolojileri programı açıldı, öğrenci alımı onaylandı. Şaphane MYO bünyesinde Çocuk Gelişimi, Dijital Tarım Teknolojileri ve Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi programlarına öğrenci alımı kabul edildi. Emet MYO bünyesinde Metalurji programı açıldı, öğrenci alımı onaylandı. Kütahya Teknik Bilimler MYO bünyesinde Ön-Yüz Yazılım Geliştirme programına öğrenci alımı kabul edildi. Tavşanlı MYO bünyesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü programına öğrenci alımı kabul edildi. Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümüne öğrenci alımı kabul edildi, ayrıca Lojistik Yönetimi bölümü açıldı. Simav Teknoloji Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerine öğrenci alımı onaylandı. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne öğrenci alımı kabul edildi. Kütahya Sosyal Bilimler MYO bünyesinde Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü programına öğrenci alımı dosyası onaylandı.

Ayrıca Gediz MYO’da Mahkeme Büro Hizmetleri ile Robotik ve Yapay Zeka Programları için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KSBÜ’ye 6 yeni sağlık programı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde de 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 6 yeni ön lisans programı açılacak. Bu programlarla toplam 190 öğrenci kontenjanı onaylandı: Kütahya MYO: Yapay Zekâ Operatörlüğü (40 öğrenci) Simav Sağlık Hizmetleri MYO: Kozmetik Teknolojisi (30 öğrenci) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO: Tele-Sağlık Teknikerliği (30), Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (30) Gediz Sağlık Hizmetleri MYO: Tele-Sağlık Teknikerliği (30), Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (30)

"Geleceğe Yatırım Yapıyoruz"

Milletvekili Biçer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu bölümler; sadece eğitim değil, aynı zamanda Kütahya’nın sanayi, sağlık, tarım ve teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını karşılayacak. Gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlarken, şehrimizi de ekonomik kalkınmada öncü bir konuma taşıyacağız."

Biçer ayrıca, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve emeği geçen tüm akademik personele teşekkür ederek, "Kütahya’mız için çalışıyor, gençlerimizin geleceği için üretiyoruz" dedi.