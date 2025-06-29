Kütahya’da bir otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangının elektrik şasesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay, Servi Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir otelin zemin katında meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.