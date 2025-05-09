Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğa gezisine çıkan motosiklet tutkunu Ahmet Gümüş, ilkbaharla birlikte ortaya çıkan yavru yılınlar konusunda vatandaşları uyardı.

Kuruçay Göleti yakınlarında küçük bir yılan yavrusu ile karşılaşan Gümüş, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yılanların sıkça görülmeye başlandığına dikkat çekti. Vatandaşları uyaran Ahmet. Gümüş, "Bu mevsimde yavru yılınlar sıkça görülmeye başlıyor. İnsanlara bu yavruların çok zararı olmasa da çevre bunların anası da, babası da olabilir. Bu sebeple her ihtimale karşı dikkat etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Gümüş, "Kuruçay Göleti ve çevresi, doğal güzellikleriyle bilinen ve sıkça ziyaret edilen bir bölge. Ancak bu tür doğal alanlarda yılan gibi vahşi hayvanlarla karşılaşma ihtimali de bulunuyor. Yılan yavruları tedbirli yaklaşılması gereken canlılardır. Özellikle yılanların yaşam alanlarına girilmemesi gerekiyor" diye belirtti.