Kütahya’da Hocalı Soykırımı’nın 33. yılı dolayısıyla düzenlenen "20. Asrın Vahşeti Hocalı Soykırımı" anma programı düzenlendi.

Programa, il protokolü üyeleri, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ilgar İdrisov, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katılım sağladı.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu, milli marşların okunması ve açılış konuşmalarıyla başladı. Programda, Hocalı’da yaşanan insanlık dramı bir kez daha hatırlandı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaptığı konuşmada, Hocalı’da yaşananların insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, bu acının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman kardeşlik bağıyla birbirine destek olduğunu vurgulayan Başkan Kahveci, sivil halka yapılan bu saldırının unutulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, "Türk dünyası ve İslam dünyası olarak geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi şekillendirmeliyiz. Kimliğimizi, tarih bilincimizi ve milli değerlerimizi kaybedersek, istikbalimizi de kaybederiz. Milli kimliğimize sahip çıkacağız. Hocalı’da yaşananların bir daha tekrarlanmaması için, bu acıyı unutmamalı ve unutturmamalıyız!" ifadelerini kullandı.

Anma programı, Hocalı Soykırımı’na ilişkin film gösterimiyle sona erdi.