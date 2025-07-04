Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) iş birliğiyle önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Düşük Akım Anestezi" başlığıyla düzenlenen toplantı, hem teorik hem de uygulamalı yönüyle alan uzmanlarını bir araya getirdi.

Toplantının açılış konuşmaları KSBÜ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Aydın ve kurs koordinatörü Prof. Dr. Ali Fuat Erdem tarafından yapıldı. Programda ayrıca Prof. Dr. Kazım Karaaslan, Doç. Dr. Evrim Kucur Tülübaş, Prof. Dr. Özlem Sağır, Prof. Dr. Ayça Taş Tuna ve Zahit Kaplan da sunumlarıyla bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Teorik oturumların ardından, Kütahya Şehir Hastanesi ameliyathanesinde eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, düşük akım anestezi uygulamalarına ilişkin güncel yaklaşımların ele alındığı toplantının oldukça verimli ve öğretici geçtiğini ifade etti.