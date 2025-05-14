Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, çalışanların kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi.

OSB Akademide gerçekleştirilen "Öyle Bir Geçer Zaman Ki: Zaman Yönetimi" başlıklı Zaman Yönetimi eğitimi, bölge çalışanlarının katılımıyla tamamlandı. Eğitmen Beyhan Çevikkan tarafından verilen eğitimde, günlük iş yaşamında zamanın planlı ve verimli kullanımı üzerine temel bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar; zamanı organize etme, öncelik belirleme, dikkat dağıtıcı unsurlarla baş etme, toplantı ve iletişim süreçlerini daha etkin kullanma gibi konularda bilgilendirildi. Eğitim sürecinde ayrıca iş ve özel hayat dengesine yönelik öneriler, hedef odaklı çalışmayı destekleyen planlama yöntemleri ve zaman kullanımını iyileştirmeye yönelik örnek uygulamalar sunuldu.

Program sonunda düzenlenen soru-cevap bölümünde katılımcılar, kendi deneyimlerine dair sorular sorarak eğitmenle fikir alışverişinde bulundu.